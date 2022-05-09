ووفقا لصحيفة "ذي أثليتيك"، فقد فاز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي والمتصدر حاليا مانشستر سيتي بالسباق للحصول على توقيع الشاب إيرلينغ هالاند.

ومن المقرر أن يقوم مانشستر سيتي بإبلاغ دورتموند عن "نيته في تفعيل" بند الشرط الجزائي في عقد هالاند البالغ 64 مليون جنيه إسترليني.

ويشير التقرير إلى أنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، والسيتيزنز الشهر الماضي عندما أعطى موافقته على الانتقال، حيث سيحصل هالاند على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في صفقة مدتها خمس سنوات.

وإذا ما تم الانتقال فإن إيرلينغ سيكون بذلك قد سار على خطى أبيه الذي سبق أن لعب لصالح مانشستر سيتي، حيث خاض معه 38 مباراة خلال وجوده في مانشستر على مدى 3 سنوات.

وكان الشاب هالاند قد أحرز 85 هدفا في 88 مباراة مع العملاق الألماني، مما جعله أحد أكثر المواهب المرغوبة في كرة القدم العالمية، وفقا لما نقلته صحيفة "الصن" البريطانية.

يشار إلى أن تقارير سابقة كانت قد ربطت انتقال هالاند إلى بايرن ميونيخ منافس دورتموند في البوندسليغا، حيث كان مستقبل النجم روبرت ليفاندوفسكي غير مؤكد.

غير المدير في بايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش استبعد، في حديث إلى قناة "سبورت 1"، انتقال المهاجم النرويجي الشاب.

وعلى الرغم من وصول هالاند المرتقب إلى ملعب الاتحاد، إلا أنه من غير المتوقع أن يغادر المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس النادي رغم شائعات وتقارير عن ارتباطه بالانتقال إلى أرسنال.

الجدير بالذكر أن النجم البرازيلي مقيد في صفوف مانشستر سيتي حتى صيف 2023، ويقال إن مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا حريص على لم شمله مع جيسوس، الذي عمل معه خلال الفترة التي قضاها في سيتي.

لكن من غير المرجح أن يغادر جيسوس مع تردد بيب غوارديولا في التخلي عن اللاعب الفائز ببطولة "كوبا أميركا" عام 2019.