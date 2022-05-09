محمد صلاح سيواجه كريم بنزيما لأول مرة هذا الموسم وجها لوجه، على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري، في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

صراع مشتعل

يتصدر كريم بنزيما سباق الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا، مثلما يتصدر محمد صلاح سباق الحذاء الذهبي الإنجليزي برصيد 22 هدفا.

بنزيما صنع 11 هدفا في الدوري الإسباني، مقابل 13 هدفا لصلاح في الدوري الإنجليزي، وكلاهما مرشحان فوق العادة للفوز بلقب الهداف وأحسن لاعب محليا.

في دوري أبطال أوروبا سجل كريم بنزيما 15 هدفا، ليحسم لقب الهداف بنسبة عملاقة، مع صناعة هدفين في 11 مباراة، بينما سجل محمد صلاح 8 أهداف أوروبية هذا الموسم وصنع هدفا وحيدا في 11 لقاء.

جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 شهدت احتلال كريم بنزيما المركز الرابع، وجاء محمد صلاح في المركز السابع، ويأمل الثنائي في الفوز بالجائزة للمرة الأولى في 2022.

لكن ثمة طرف ثالث يترقب صراعهما ويستعد للاشتباك في نهائي 28 مايو، وهو السنغالي ساديو ماني، الذي يتأخر عن الثنائي المصري الفرنسي رقميا، لكن تأثيره مع فريقه الإنجليزي مؤخرا وكذلك مع منتخب بلاده، جعله يدخل السباق.

من الأفضل؟

الناقد الرياضي طارق طلعت قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون مثيرة على المستوى الفردي مثل الجماعي، بين محمد صلاح وكريم بنزيما.

وأضاف طارق: "صلاح يسعى لوضع حدا لآلام نفسية مر بها بعد خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية، ومباراة التأهل للمونديال في وقت قصير، ولذلك سيكون التتويج بدوري الأبطال خير علاج".

وتابع طلعت: "فوز صلاح بدوري الأبطال سيكون له عدة مكاسب، التفوق على كريم بنزيما في سباق الكرة الذهبية، خاصة إذا كان له تأثير كبير في فوز فريقه بالمباراة النهائية، وكذلك ترسيخ مكانته في ليفربول مما يزيد احتمالات تجديد العقد والبقاء".

ويسعى ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية، بالتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو"، ودوري أبطال أوروبا.

وأردف طارق: "الفوز بالرباعية التاريخية إنجاز لا يمكن أن يفرط فيه ليفربول بسهولة، وستكون مباراة نهائي دوري الأبطال هي المحطة الأخيرة للإنجاز غير المسبوق، الذي سيزيد بقوة من احتمالية فوز صلاح بالكرة الذهبية، أو ساديو ماني الذي تألق بشكل لافت مؤخرا وأصبح ضمن الترشيحات".

وعن كريم بنزيما قال طارق: "لا ينقص كريم بنزيما في الوقت الراهن سوى التتويج بدوري أبطال أوروبا وقيادة ريال مدريد لعرش أوروبا من أجل الفوز بالكرة الذهبية، سيكون نهائي 28 مايو خطوة ضخمة لبنزيما للفوز بالجائزة الفردية المرموقة".