ودخل بريستول روفرز، الذي يملكه الأردني وائل القاضي، المباراة وهو يتساوى في رصيد النقاط مع نورثهامبتون، لكن الأخير كان متقدما بفارق 5 أهداف قبل هذه الجولة، ثم هزم بارو (3-1)، مما يعني أن بريستول كان في الحاجة إلى الانتصار بفارق 7 أهداف، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، ويحجز بطاقة الصعود لدوري "ليغ وان" الدرجة الثانية.

وأظهرت مقاطع فيديو جماهير روفرز "تغزو" استاد ميموريال احتفالا بهذا الإنجاز، الذي لم يكن متوقعا.

وعقب نهاية المباراة، قال مدرب بريستول روفرز، جوي بارتون، إنه "فخور جدا" بفريقه، بعد ضمانه الصعود، مضيفا "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن التشكيك فيه أبدا هو شخصية فريقنا".

وتابع: "لم أكن أتوقع أن نفوز اليوم 7-0. لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع ذلك.. هذا أمر لن أنساه أبدا".

وبذلك، صعدت أندية فوريست غرين (المركز الأول)، وإيكستر سيتي (المركز الثاني)، وبريستول روفرز (المركز الثالث)، إلى دوري الدرجة الثانية بشكل مباشر، بينما ستخوض فرق نورثهامبتون تاون (الرابع)، وبورت فالي (الخامس)، وسويندون تاون (السادس)، ومانسفيلد تاون (السابع)، الملحق التأهيلي.