وتعادل ليفربول مع توتنهام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس": "سعيد جدا بالأداء وفخور بالعقلية التي أظهرها الفريق أمام فريق جيد ويلعب بخطة واضحة".

وتابع: "بعض الأشياء اليوم كانت على مستوى مختلف، الضغط كان رائعا لكنهم سجلوا هدفا وكان علينا الحفاظ على هدوئنا وزيادة الضغط وهذا تحد كبير لكننا فعلنا وسجلنا هدف التعادل".

وأضاف: "بالطبع لم نحصل على النتيجة التي نريد ولكن هذا هو الأداء الذي أردته لذلك أشعر بشعور جيد، من الصعب جدا أن تلعب أمام فريق عالمي مع مدرب رائع، وكان لديهم أسبوع للتحضير بينما كان لدينا 3 أيام فقط".

وأوضح: "عندما تلعب أمام الفرق الكبرى تحتاج إلى الحظ في اللحظات الحاسمة، لست سعيدا ولكنني لست حزينا بقدر اللاعبين في الوقت الحالي ووظيفتي هي الخروج بأسباب ما يحدث".

وشدد: "هاري كين وهيونغ مين سون مرتاحين تماما ولهذا كان من الصعب مواجهتهم، والفوز بالرباعية الآن أصبح ضعيف الاحتمال جدا ولهذا السبب لم يتمكن أحد من فعلها في إنجلترا من قبل ولكننا سنستمر في المضي قدما".

ورفع الفوز رصيد ليفربول للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب الأحد أمام نيوكاسل.