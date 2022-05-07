ومنذ قدومه في يناير، قدم دياز مستوى تصاعديا، جعله واحدا من أبرز اللاعبين في الفريق، وعوض كثيرا فترات تراجع المستوى التي عانى منها نجوم الفريق الآخرين.

ومن المذهل أيضا، أن دياز الذي جاء من بورتو البرتغالي، لا يتحدث كلمة بالإنجليزية، ولكنه لم يجعل حاجز اللغة يقف عائقا أمام التألق.

تأثير دياز

وقبل موقعة توتنهام المهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب كثيرا بنجمه الجديد.

وقال كلوب: "تأثيره لا يصدق، واضح جدا.. هناك مكان دائما في كل فريق في العالم للاعب من الطراز العالمي.. بالنسبة لنا هو لويس".

وأضاف: "كنا سعداء للغاية عندما حصلنا عليه، فهو يصنع كل الفارق، والآن هو معنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأكد كلوب أن دياز كان "مفيدا جدا"، خلال فترة غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عن الفريق، بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

التفاهم بلا لغة

وأكد كلوب أن 6 لاعبين في تشكيلة ليفربول، ساعدوا دياز كثيرا على التأقلم مع الحياة الجديدة، بعض منهم لا يتحدث لغتهم الإنجليزية.

وأشار كلوب إلى أن البرازيليان روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر، والإسبانيان تياغو ألكنتارا وأدريان، ساعدوا دياز كثيرا واحتضنوه.

كما أكد أن نجما إنجلترا الشابين كورتيس جونز وهارفي إليوت، أصبحا مقربان جدا من دياز، بالرغم من أنهما يتحدثا الإنجليزية فقط، وهي لغة لا يتقنها.

وقال كلوب ضاحكا: "ليس لدي فكرة كيف يتحدثون مع بعضهم البعض. على مستوى عاطفي، فهم مقربون جدا، وكانوا كذلك بعد أسبوع فقط وهذا أمر غريب حقا ".