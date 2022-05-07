وأُرسل العرض الآن إلى الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في انتظار الموافقة عليه.

ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط برخصة العمل المؤقتة للنادي، وتنتهي في 31 مايو، يبدو بولي المالك الشريك لفريق لوس أنجليس دودجرز بدوري البيسبول الأميركي في طريقه لإكمال الاستحواذ على النادي اللندني بنهاية الشهر وفقا للصحيفة.

وعرض المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يخضع لعقوبات الآن من الحكومة البريطانية، النادي للبيع في مطلع مارس في أعقاب هجوم بلاده على أوكرانيا.

ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس، بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وأجرت مجموعة بولي، وتضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس، ورجل الأعمال البريطاني جوناثان جولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.