وقال أرتيتا، الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم المقبل، "أنا متحمس وممتن وسعيد حقا اليوم. نريد الارتقاء بالنادي إلى المستوى التالي والمنافسة حقا مع أبرز الأندية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان الإسباني أرتيتا، البالغ من العمر 40 عاما، تولى الإشراف على الفريق اللندني في ديسمبر 2019، خلفا لمواطنه أوناي إيمري الذي أقيل بسبب تردي النتائج، وفقا لفرانس برس.

ويطمح المدرب الإسباني، الذي عمل مساعدا لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لإعادة أرسنال الى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب 5 مواسم، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الرابع قبل 4 مباريات من نهاية الموسم.

وقال أرتيتا "من أجل القيام بذلك يجب أن نلعب في دوري الأبطال"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وتابع لاعب المدفعجية السابق "يجب أن نكون قادرين على تطوير الفريق، تحسين لاعبينا، تحسين جميع الأقسام، التواصل أكثر مع جماهيرنا، تحسين الأجواء في ملعب الإمارات، أن نضم أفضل المواهب وأفضل الأشخاص لقيادة هذا المشروع إلى هذا المستوى".

ويبتعد أرسنال بفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبر الخامس، ولديهما مباراة مؤجلة بينهما الخميس المقبل.

ويستقبل الأحد فريق ليدز يونايتد الذي يكافح من أجل البقاء في البريميرليغ، قبل أن يحل ضيفا على نيوكاسل ويختتم موسمه على أرضه ضد إيفرتون الذي دافع أرتيتا عن ألوانه أيضا عندما كان لاعبا.