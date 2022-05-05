وسجل كريم بنزيمة الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 95، ليرفع إجمالي أهدافه في موسم 2021/2022 إلى 43 هدفا أحرزها في 43 مباراة.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، المختصة بإحصائيات كرة القدم، فقد نجح بنزيمة في تسجيل 10 أهداف في الأدوار الإقصائية لبطولة التشامبيونزليغ هذا الموسم.

وبهذا يصبح بنزيمة أكثر لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف متساويا مع زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي فعلها في موسم 2016-2017.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3.

وفي الأدوار الإقصائية أحرز بنزيمة 10 أهداف، 3 منها في مرمى فريق باريس سان جرمان الفرنسي، و4 في مرمى تشلسي الإنجليزي و3 أخرى في مرمى السيتيزنز.

أما إجمالي أهدافه في بطولة التشامبيونزليغ فوصلت، حتى مباراة الإياب مع مانشستر سيتي أمس الأربعاء، إلى 15 هدفا، منها هداف في شباك شاختار دونيتسك وهدفان في مرمى شيريف تيراسبول، إلى جانب الأهداف في الأدوار الإقصائية.

وفي هذا الموسم أحرز بنزيما 43 هدفا مع ريال مدريد في 43 مباراة، بواقع هدف في المباراة الواحدة.