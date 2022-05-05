وكان ريال مدريد متأخرا بهدف على ملعبه حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن ينتفض ويسجل هدفين في الوقت بدل الضائع، ثم يحسم تذكرة التأهل للنهائي في الشوط الإضافي الأول، حيث تفوق في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة 6-5.

وكان ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي، واحدا من بين ملايين المفتونين بالمباراة، والعودة الرائعة للفريق الملكي.

وعقب اللقاء، أرسل ميسي رسالة لمواطنه المعتزل سيرخيو أغويرو، الذي كان يشارك في تحليل اللقاء على محطة "إي إس بي إن"، قال فيها: "كفى مزاحا. لا يمكن أن يكون ما حدث حقيقيا".

ولم يكن أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، يصدق نفسه عندما رأى رودريغو يسجل هدفين في شباك فريقه السابق بالوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز كريم بنزيمة هدف الحسم من ركلة جزاء بالشوط الإضافي الأول.

وأعلن أغويرو تلقيه الرسالة من ميسي، الذي طالما كان الند الأقوى لريال مدريد في مسيرته الطويلة مع برشلونة، الغريم التقليدي للفريق الملكي.