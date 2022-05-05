وتلعب الإمارات ضد أستراليا في الملحق الآسيوي في السابع من يونيو، على أن يلتقي الفائز منهما مع بيرو في 13 يونيو.

وسينضم الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة الرابعة بكأس العالم، بجانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

وتلعب كوستاريكا ضد نيوزيلندا في 14 يونيو من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم، المقرر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في المجموعة الخامسة بالمونديال، مع إسبانيا وألمانيا واليابان.

وتقام جميع المباريات الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لقطر.