وانتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل لعدم منحه ركلة جزاء لفريقه إثر عرقلة لاعب إيفرتون أنطوني جوردون، حيث أشار المدرب إلى أن الحكم كان سيحتسب الركلة إذا كانت العرقلة ضد أحد لاعبي ليفربول.

وقال الاتحاد الإنجليزي "يزعم أن تصريحات المدرب تشكل تصرفا غير لائق لأنها تشير ضمنا إلى التحيز و/أو الهجوم على نزاهة حكم المباراة أو الحكام بشكل عام و/أو تلحق ضررا بسمعة المباراة في مخالفة للقاعدة إي 3.1 من قواعد الاتحاد".

ويملك لامبارد، الذي يقبع فريقه في منطقة الهبوط، حتى يوم الاثنين المقبل للرد على اتهام الاتحاد الإنجليزي.