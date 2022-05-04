وفازت جابر، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز في 2021، بنسبة 77.8 في المئة من نقاط إرسالها الأول، واستفادت من 4 من 5 فرص لكسر إرسال منافستها هاليب، الفائزة باللقب مرتين، لتحقق الانتصار بعد أكثر قليلا من ساعة من اللعب.

وستلتقي أنس جابر، المصنفة العاشرة عالميا، مع الفائزة من مواجهة إيكاترينا أنيسيموفا وأماندا ألكسندروفا على مكان في النهائي.

وستلعب الإسبانية سارة سوريبس تورمو مع الأميركية جيسيكا بيغولا وستلتقي الأوكرانية أنهيلينا كالينينا مع السويسرية جيل تيخمان في دور الثمانية.

وفي منافسات الرجال سيلعب رفائيل نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا، واليوناني ستيفانوس تيتيباس في وقت لاحق اليوم الأربعاء في دور 32.