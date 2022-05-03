وساهم رونالدو بتحقيق مانشستر يونايتد لانتصار بنتيجة 3-0 على برينتفورد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم أداء جيدا وسجل هدفا من ركلة جزاء.

وظهر رونالدو متأثرا، خلال تحيته للجماهير، بعد نهاية اللقاء، الذي يعتبر الأخير لمانشستر يونايتد على أرضه في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم.

وخلال تحية الجماهير ظهر رونالدو وكأن عينيه تدمعان، ثم نظر إلى الكاميرا وقال مبتسما: "لم أنته بعد".

وتأتي رسالة رونالدو وسط أخبار كثيرة تشير إلى قرب انتقاله من "الشياطين الحمر" بعد موسم واحد، بسبب رغبة النادي بالاعتماد على لاعبين شبان مع المدرب الهولندي الجديد إيرك تين هاغ، كما أن أنباء أخرى أشارت إلى أن رونالدو يرغب بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يتحقق مع يونايتد.

وقدم رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، موسما جيدا مع مانشستر يونايتد، وسجل 18 هدفا في الدوري الإنجليزي، مع تبقي مباراتين له مع الفريق.