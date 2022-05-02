وأقدم نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، على احتضان صلاة العيد على أرضة ملعبه.

وأعلن بلاكبيرن إقامة صلاة العيد، على أرضية ملعبه "إيوود بارك"، وتخصيص العشب للمصلين الرجال والنساء، كما صدح أذان العيد في أرجاء الملعب.

وتعتبر هذه السابقة الأولى من نوعها، ليصبح بلاكبيرن أول ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على أرضية ملعبه عبر التاريخ، وتوقعت محطة "آي تي في" أن يكون الحضور قد وصل إلى 2000 مصلي.

يذكر أن بلاكبيرن روفرز ينافس على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى، ويطمح بالحصول على المركز السادس والتأهل للملحق الذي يوصل للبريميرليغ.

وسبق لبلاكبيرن تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1994-1995، وهو أبرز إنجاز للنادي في التاريخ الحديث.