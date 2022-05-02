وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بشكل غريب، لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.

ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على تويتر، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة عالميا، وتمنح الحساب مصداقة وتميزه عن الحسابات المزيفة.

وقبل إلغاء التوثيق، أعاد محرز نشر تغريدة لحساب مختص بمنتخب الجزائر، حول إعادة مباراة المنتخب أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء في التغريدة: "أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر".

ولم يسبق لتويتر أن سحب التوثيق من نجم كرة قدم عالمي يلعب في الدوريات الكبرى، فعندما يتم توثيق حسابات النجوم، تبقى موثقة حتى بعد اعتزالهم.

يذكر أن مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أدت لتأهل المنتخب الكاميروني على حساب الجزائر في الثواني الأخيرة.