وكان ليفربول قد تقدم إلى الصدارة في وقت سابق السبت، بفوزه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد، ليفرض الضغط على حامل اللقب للرد أمام ليدز الذي يصارع للهروب من الهبوط هذا الموسم.

وأنهى مان سيتي أي توتر عندما تقدم بهدف مبكر من لاعب الوسط الإسباني رودري بضربة رأس (13).

وصمد ليدز تحت ضغط سيتي وبذلت الجماهير كل جهد ممكن حتى تصبح الأمور صعبة على الفريق الزائر، لكن نيثن أكي أضاف الهدف الثاني (54).

وحسم مانشستر سيتي المباراة قبل 12 دقيقة من النهاية عن طريق المتألق غابرييل جيسوس، قبل أن يختتم البديل فرناندينيو الأهداف في الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي في كل المسابقات ليصبح رصيده 83 نقطة من 34 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما تراجع ليدز للمركز 17 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط، لكنه خاض مباراتين أكثر من إفرتون صاحب المركز 18.