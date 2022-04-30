ويعتبر مينو رايولا أحد الشخصيات المهمة في بعض الصفقات المرتقبة خلال "الميركاتو الصيفي" المقبل، بعد أن وضع اللمسات الأخيرة على انتقال النرويجي هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يفاوض لرحيل الفرنسي بول بوغبا عن مانشستر بعد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

وُلد رايولا في إيطاليا ، ونشأ في هولندا قبل أن يصبح أحد أقوى وكلاء كرة القدم في العالم.

درس رايولا القانون وتولى إدارة الأعمال وتعلم اللغات وكذلك أحب كرة القدم وأراد أن يكون وكيل لاعبين.