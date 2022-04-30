وبلغ ليفربول النقطة 82 ليتصدر الدوري بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يحل ضيفا على ليدز يونايتد في وقت لاحق من السبت.

وسجل الغيني نابي كيتا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19، بعد تبادل ناجح للكرة مع ديوغو جوتا، الذي مرر لزميله ليراوغ حارس أصحاب الأرض مارتن دوبرافكا ويسكن الكرة الشباك.

وفضل المدير الفني لليفربول يورغن كلوب إراحة نجم الفريق محمد صلاح، قبل أن يدفع به في الشوط الثاني بدلا من زميله ساديو ماني.

وأهدر لاعبو ليفربول فرصا سهلة كانت كفيلة بإراحتهم وضمان الفوز مبكرا، فيما عاشت جماهير "الريدز" دقائق أخيرة صعبة خشية أن تتلقى شباك فريقهم هدفا متأخرا يعطله عن سباق الصدارة.