وسيتم سجن بيكر (54 عاما) بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2.5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين يورو) في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه.

ويعتبر بيكر من أساطير لعبة التنس، وأحد أفضل اللاعبين الألمان عبر تاريخ اللعبة، وهو حائز على 6 بطولات غراند سلام.

وأقرت هيئة المحلفين في محكمة ساوث وورك في لندن، بإدانته لنقل مئات الآلاف من الجنيهات من أعماله، عقب إعلان إفلاسه في عام 2017.

وتبين أن النجم الألماني (54 عاما) قد حول مئات الآلاف من الجنيهات (الدولارات) بعد إفلاسه في يونيو 2017 من حسابه التجاري إلى حسابات أخرى، بما في ذلك حسابات زوجته السابقة باربرا وزوجته المنفصلة شارلي "ليلي" بيكر.

بيكر أدين أيضا بعدم الإفصاح عن عقار في ألمانيا وإخفاء قرض مصرفي بقيمة 825 ألف يورو (871 ألف دولار) وأسهم في شركة تقنية.