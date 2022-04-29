الفريق الملكي الإسباني فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة، وحصد المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، ووصل الفريقان هذا الموسم إلى نصف نهائي البطولة ذاتها في القارتين.

منافسة شرسة

توج النادي الأهلي بلقب "الأكثر حصدا للألقاب القارية في العالم" عام 2014، بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وانتزع اللقب من إيه سي ميلان الإيطالي.

فترة من التألق عاشتها قلعة النادي الأهلي بالجزيرة حتى 2020، تزامنت مع فترة مزدهرة في العاصمة الإسبانية، ليجرد ريال مدريد الأهلي من لقبه ويصبح الأكثر تتويجا عالميا.

فوز ريال مدريد بثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، وحصده بطولات كأس السوبر ومونديال الأندية، كان كفيلا بإزاحة الأهلي من على قمة الأكثر تتويجا بالألقاب العالمية.

الأهلي احتفل بلقب الأكثر تتويجا قبل فترة نجاح ريال مدريد، ولاقى الاحتفال أصداء واسعة في وسائل الإعلام العالمية، وخاصة إيطاليا وإسبانيا، لوجود ميلان وبرشلونة وريال مدريد في المنافسة.

فرصة العودة

وقال أيمن جيلبرتو، المحلل الفني بقناة النادي الأهلي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المنافسة مع ريال مدريد ازدادت اشتعالا بعد وصول الفريقين إلى نصف النهائي في دوريي أبطال إفريقيا وأوروبا هذا الموسم.

وأضاف أيمن: "كل جمهور الأهلي المصري الذي يعشق ريال مدريد توقف عن تشجيع الفريق الإسباني حتى لا يبتعد بصدارة الأكثر تتويجا عالميا ويؤثر ذلك سلبيا على النادي الأهلي".

ريال مدريد حصد 26 بطولة قارية، مقابل 24 للنادي الأهلي، ويطمح العملاق المصري إلى ملاحقة ريال مدريد، إذا فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وفشل ريال مدريد في التتويج ببطولة أوروبا.

وتابع أيمن: "الأهلي بحاجة للفوز بدوري الأبطال ثم السوبر الإفريقي لمعادلة ريال مدريد، لكن التفوق عليه بتحقيق لقب مونديال الأندية خلال أشهر سيكون في غاية الصعوبة، الأندية الإفريقية ما زالت بعيدة عن الفوز بالمونديال".

وأنهى أيمن :"لقب الأكثر تتويجا بالألقاب القارية هو لقب شرفي لكن له قيمة تسويقية هائلة، إيه سي ميلان الإيطالي كان يجني الكثير من الأموال بهذا الشعار، من خلال الرعاة وحملات التسويق، وهو ما يفسر سبب رغبة الأهلي الكبيرة في استعادة ذلك الشعار مجددا".

ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية:

1- ريال مدريد (إسبانيا) 26 لقبا

2- الأهلي (مصر) 24 لقبا

3- بوكا جونيورز (الأرجنتين) 22 لقبا

4- برشلونة (إسبانيا) 20 لقبا

4- إندبينتينتي (الأرجنتين) 20 لقبا

6- إيه سي ميلان (إيطاليا) 18 لقبا

7- ليفربول (إنجلترا) 14 لقبا

8- ساوباولو (البرازيل) 12 لقبا

8- ريفر بليت (الأرجنتين) 12 لقبا

10- الزمالك (مصر) 11 لقبا