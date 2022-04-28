ووفق مصادر مختلفة لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن البارصا فقد الأمل في الاستفادة من خدمات اللاعب النرويجي (21 عاما) والمصري "مو صلاح" (29 عاما)، مشيرة إلى أنه وجه اهتماماته كلها صوب مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد، خاصة بعدما ألمح ليفاندوفسكي إلى أنه منفتح على الانتقال إلى "الكامب نو"، حيث يبحث عن دوري مختلف، بعد أن أمضى معظم حياته في الدوري الألماني.

وينتهي عقد "كابتن" منتخب بولندا مع الفريق البافاري في عام 2023، إلا أن هناك حديثا عن إمكانية الانفصال هذا الصيف.

وكشفت "آس" أن مدير برشلونة، ماتيو أليماني، استضاف مؤخرا وكيل أعمال ليفاندوفسكي، بيني زهافي، وكشف له مدى رغبة برشلونة في الاستفادة من خدمات اللاعب، الذي سيبلغ من العمر 34 عاما في أغسطس المقبل.

وحسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فإن البارصا اقترح عقدا بقيمة 35 مليون يورو، مبرزا أن المشكل بين الطرفين يتجلى في المدة. فليفاندوفسكي يبحث عن عقد لثلاث سنوات على الأقل، بينما أبدى برشلونة استعداده لتحديد المدة في عامين، مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة بناء على الأداء.

ويعتبر ليفاندوفسكي من أفضل الهدافين في العالم في السنوات الأخيرة، حيث سجل 342 هدفا في 372 مباراة مع الفريق البافاري منذ انتقاله إليه في صفقة حرة قادما من دورتموند عام 2014.