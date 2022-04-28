وجاء الهدف الأول من نيران صديقة، بأقدام بيرفس إستوبينان، الذي سجل في مرماه في الدقيقة 53. وبعدها بدقيقتين، أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني بعد تمريرة ذكية من المصري محمد صلاح.

وستجرى مباراة الإياب بين الفريقين على أرضية ملعب لاسيراميكا يوم الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن المتأهل من هذه المباراة سيلاقي المتأهل من لقاء ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الأربعاء القادم.

وتأهل فياريال إلى نصف نهائي أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاما، بعدما أقصى يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني. أما ليفربول فقد حجز مكانه في المربع الذهبي بعد الفوز ذهابا خارج أرضه 3-1 على بنفيكا، والتعادل 3-3 في الإياب.