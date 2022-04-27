ويواجه ليفربول الإنجليزي بقيادة كلوب، خصمه فياريال الإسباني، مفاجأة الموسم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وقال كلوب: "لقد حللنا فياريال بعمق. كان لدي احترام كبير لهم وللمدرب إيميري، لأنني شاهدت مباراتهم أمام بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي".

وأضاف: "لكنني عندما حللت مبارياتهم بدقة. عجبا إنهم مبهرون. إيميري مدرب مهووس بالتفاصيل يحضر لجميع السيناريوهات في المباراة بطريقة رائعة".

وأكد كلوب أن فياريال لديهم طرق مختلفة لبناء اللعب وطرق متلفة للضغط على المنافس، للتعامل مع متغيرات كل مباراة.

ويعتبر فياريال المفاجأة الأكبر بدوري الأبطال هذا الموسم، بعد أن أقصى يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في الأدوار السابقة.