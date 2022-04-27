وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3، الثلاثاء، في ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والآن الحسم كله يتأجل إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة في الملاكمة، لقد كانت مباراة ممتعة لنا مثلما كانت للجماهير".

وأوضح: "قدمنا كل شيء. لعبنا مباراة جيدة وسنرى نفس الفريق بعد أسبوع. نعلم قيمة ريال مدريد وإمكانياته".

وأردف: "سنحاول لعب مباراة جيدة في العودة، لكن التركيز الآن على مباراة ليدز يونايتد في الدوري".

وأكد: "أنا راض عن النتيجة. لعبنا كرة قدم جيدة وأظهرنا شخصية جيدة. لقد كان اختبارا مهما ولا يمكننا توقع ما سيحدث في العودة".

وشدد غوارديولا: "النتيجة كان من الممكن أن تكون أفضل، ولكن ليس لدي أي اعتراض. علينا تقديم نفس الأمر في سانتياغو بيرنابيو".

وأكمل: "أود أن أشكر جون ستونز وفيرناندينو على مجهودهما، ليس من الطبيعي السيطرة على فينيسيوس، ولكنني كنت متأكدا أن فيرناندينيو سيلعب بشكل جيد عندما شارك بدلا من ستونز".

كارلو أنشيلوتي

من جانبه، شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن على فريقه وجماهيره القتال في مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، من أجل ليلة سحرية أخرى.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "علينا أن نكون مستعدين. علينا نحن والجمهور أن نحارب مرة أخرى، من أجل ليلة سحرية أخرى".

وشدد: "بنزيمة لعب مباراة رائعة كالعادة. كان لديه الشخصية ليسدد ركلة الجزاء بطريقة بارعة. مودريتش أيضا قدم مباراة رائعة، لكن أحيانا عليك الدفع بلاعب جديد في الدقائق الأخيرة لاسترجاع الكرة".

وأردف: "لم أسحب مودريتش لأنه كان سيئا. داني سيبايوس أيضا كان رائعا، ولعب بشخصية قوية".

وأكمل: "غاضب لأننا خسرنا الكثير من الصراعات في الشوط الأول، سيتي سجل هدفين كان يمكن تفاديهما بالمزيد من التركيز، ولكن ردة فعلنا كانت جيدة وأحيينا المباراة في لقاء الإياب".

وأوضح: "بدأنا بشكل سيء للغاية، كنا ناعمين، ولكننا أظهرنا ما أظهرناه من قبل، وهو قدرتنا على رد الفعل".

وأتم: "استمرينا في المباراة حتى النهاية، لكن علينا الدفاع بشكل أفضل. كنا جيدين والكرة معنا ولكن في الإياب علينا أن ندافع بشكل أفضل، هذا هام للغاية".