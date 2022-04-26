وفي مباراة القمة هذه تجمع بين مانشستر سيتي، متصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وضيفه ريال مدريد، متصدر بطولة الدرجة الأولى الإسبانية "الليغا"، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال البطولة الأغلى على مستوى الأندية في العالم.

ويسعى مانشستر سيتي من خلال مباراة الليلة على ملعب الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز من أجل قطع خطوة إضافية نحو المباراة النهائية قبل مباراة الإياب في مدريد.

وسيلعب مان سيتي في نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر 7 مواسم، ويأمل في الوصول للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل يلعب ريال مدريد في نصف النهائي للمرة العاشرة في آخر 12 عاما، ويسعى للاقتراب أكثر من اللقب الرابع عشر وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة الأوروبية.

وسبق للفريقين أن التقيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 وتأهل حينها الفريق الإسباني، فيما تعود آخر مواجهة بين العملاقين في التشامبينزليغ لثمن نهائي عام 2020 عندما أطاح السيتي بريال مدريد بفوزه ذهابا وإيابا