وأشار كيلليني إلى أن يعتزم اعتزال اللعب مع المنتخب بعد مباراة ضد الأرجنتين في لندن مقررة أول يونيو القادم.

ويستضيف ملعب ويمبلي ما يسمى بالنهائي الكبير (فيناليسيما) بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، في كأس (أرتيمو فرانكي).

وفي إشارة إلى لقب بطولة أوروبا الصيف الماضي قال كيلليني: "إذا كنت في مستوى فني عال، فسأودع المنتخب الوطني في ويمبلي، حيث وصلت إلى ذروة مسيرتي مع الأزوري وربما طوال مسيرتي".

وكان كيلليني البالغ من العمر 37 عاما قد خطط لمواصلة اللعب للمنتخب الوطني حتى نهائيات كأس العالم نهاية هذا العام، لكنه تخلى عن خططه بعد فشل الأزوري في التأهل إلى البطولة المقرر تنظيمها في قطر.

ويحتل كيلليني، الذي شكل ثنائي قلب دفاع قوي مع ليوناردو بونوتشي خلال مسيرته، المركز السادس في قائمة إيطاليا على الإطلاق بالمشاركة في 116 مباراة.

ومن أبرز الذكريات الخاصة باللاعب الذي يعرف بـ"المدافع الشجاع"، تعرضه للعض من قبل مهاجم أوروغواي لويس سواريز خلال كأس العالم 2014 في البرازيل.

وينتهي عقد كيلليني مع يوفنتوس بعد الموسم المقبل لكنه لن يلتزم بالبقاء، وسط تكهنات بأنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في الولايات المتحدة.

وبعد فوز يوفنتوس على ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، قال كيلليني في وقت متأخر من الاثنين: "من الآن وحتى نهاية الموسم، يجب أن أقوم بتقييم كل شيء، والتحدث مع عائلتي حول الأفضل.. دعونا نصل إلى المربع الذهبي أولا ونفوز بكأس إيطاليا، ثم سأجلس مع عائلتي - في المنزل ومع يوفنتوس- لمعرفة الأفضل للجميع"، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".