وتجاوز 91648 مشجعا عدهم مسؤولو النادي، العدد المسجل بواقع 91553 مشجعا الذين حضروا لمشاهدة برشلونة وهو يهزم ريال مدريد في مارس الماضي.

وفي الماضي، كان الرقم القياسي للحضور في مباراة نسائية هو 90185 مشجعا، وسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية عام 1999 بين الولايات المتحدة والصين، في ملعب "روز بول" بالولايات المتحدة.

وفي مباراة الجمعة، قادت أليكسيا بوتيلاس برشلونة للفوز بتسجيل هدفين.

وكانت صاحبة الكرة الذهبية واحدة من 4 لاعبات أحرزن أهداف برشلونة في الشوط الأول، قبل أن تحصل على ضربة جزاء قبل انتهاء المباراة، مما جعلها هدافة البطولة برصيد 10 أهداف.