وقال الويفا في بيان له صدر اليوم: "ستُستخدم (تقنية الفار) في دور الأربعة والمباراة النهائية في بطولة ’كونفرنس ليغ‘"، بحسب ما أفادت فرانس برس.

الجدير بالذكر أن الكونفرنس ليغ هي المسابقة القارية الوحيدة التي لم تعتمد فيها هذه التقنية في هذا الموسم.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بيانه، أنه "يُنظر حاليا في إمكانية اعتماد تقنية الفار من الأدوار السابقة للمسابقة في الموسم المقبل"، وفقا للوكالة الفرنسية.

ويلتقي في نصف نهائي بطولة "كونفرنس ليغ" المستحدثة هذا الموسم فريقا روما الإيطالي مع ليستر سيتي الإنجليزي، ومرسيليا الفرنسي مع فينورد الهولندي، وذلك يومي 28 أبريل الجاري و5 مايو المقبل.

وتحتضن العاصمة الألبانية تيرانا، المباراة النهائية المقرر في 25 مايو المقبل.