وقال النادي الإنجليزي في بيان "يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال، اعتبارا من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وتعليقا على انتقاله لـ"الشياطين الحمر"، قال تن هاغ: "إنه لشرف عظيم أن أكون مديرا لمانشستر يونايتد، وأنا متحمس للغاية للتحدي القادم. أعرف تاريخ هذا النادي العظيم وشغف الجماهير، وأنا مصمم على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".

وأضاف: "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

من جانبه قال المدير الرياضي للفريق الإنجليزي جون مورتوغ: "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك أنه أحد أكثر المدربين إثارة ونجاحا في أوروبا. تميز بجاذبية فريقه وأسلوبه الهجومي والتزامه تجاه اللاعبين الشباب".

وتابع: "في محادثاتنا التي سبقت تعيين إريك، تأثرنا بشدة برؤيته طويلة المدى لإعادة مانشستر يونايتد إلى المستوى الذي نريد أن ننافس فيه، واندفاعه وتصميمه على تحقيق ذلك".