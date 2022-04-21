وبعد فوزه في مباراة الذهاب في فلورنسا بهدف عكسي متأخر، هيمن يوفنتوس على المباراة التي أقيمت على ملعبه لكنه عانى مبكرا من أجل تحويل سيطرته إلى فرص.

وتصدى حارس الضيوف لتسديدة من مدى قريب للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي واجه فريقه السابق، قبل أن يمنح برنارديسكي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

ووضع أدريان رابيو الكرة في الشباك في الشوط الثاني، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.

لكن دانيلو ومع اندفاع فيورنتينا للهجوم، نجح في إضافة الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع تأخر يوفنتوس بثماني نقاط عن ميلان متصدر الدوري الإيطالي قبل خمس جولات من النهاية، أصبحت كأس إيطاليا الفرصة الأخيرة للفريق للخروج بلقب هذا الموسم حيث سيواجه إنتر ميلان في النهائي يوم 11 مايو.

وتعرض أليجري لانتقادات في وسائل الإعلام الإيطالية عقب خروج يوفنتوس، رابع الترتيب في الدوري، من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

لكن المدرب الإيطالي شدد على أنه لا يفكر في الرحيل.

وأبلغ أليجري شبكة ميدياست "أنا هنا لثلاثة أعوام مقبلة. بغض النظر عن ذلك، يجب على يوفنتوس المنافسة على الألقاب دائما.

"أكثر ما يحزنني هو الخسارة (في الدوري ) أمام إنتر (قبل ثلاثة أسابيع)، لأن هذه النتيجة أنهت آمالنا في الدوري".

وأضاف "يجب تهنئة اللاعبين، حيث كان بلوغنا النهائي أمام إنتر هو هدفنا. الأيام الماضية كانت صعبة للغاية بعد التعادل مع بولونيا (مطلع الأسبوع الحالي)، عندما فشلنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".