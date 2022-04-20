وصف مدرب ليفربول يورغن كلوب، إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4- صفر على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، بأنه كان "لقطة المباراة" حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة، للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.