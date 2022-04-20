وبلغ تشلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وخاض مباريات هذا الموسم أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم جدوله المزدحم فإن تشلسي يحكم قبضته على المركز الثالث في البريميرليغ، حيث يتفوق بخمس نقاط على توتنهام هوتسبير الرابع، مع العلم أن تشلسي لعب 30 مباراة مقابل 32 لتوتنهام.

ويتأخر أرسنال ومانشستر يونايتد بثلاث نقاط أخرى عن توتنهام.

وعبر رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الأسبوع عن انزعاجه من قرار الدوري الإنجليزي الممتاز إعادة ترتيب موعد مباراته ضد تشلسي، بينما قال ميكل أرتيتا الشهر الماضي إن جدول مباريات أرسنال "غير عادل".

وقال توخيل للصحفيين قبل مباراته في الدوري أمام أرسنال في وقت لاحق اليوم الأربعاء "حصلوا على أفضلية كبيرة.. لم أكن سعيدا عندما خرج توتنهام من دوري المؤتمر الأوروبي.. أعرف ما يمكن أن يفعله أنطونيو كونتي بالفرق عندما يركز على مسابقة واحدة".

وختم قائلا "كنت أعتقد أن هذا الأمر سيمنحهم دفعة كبيرة في الدوري ونفس الشيء بالنسبة لأرسنال عندما خرج من الكأس. كنت أعتقد أنه سيحصل على دفعة لأنه يملك فريقا شابا يزخر بالمواهب".