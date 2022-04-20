وسجل أهداف الفريق الفائز نيلس بيترسن (11)، نيكولاس هوفلر (17) والإيطالي فيتشينزو غريفو (35 من ركلة جزاء)، فيما أحرز روبرت غلاتزيل هدف الشرف لأصحاب الأرض (88).

ويقدم فرايبورغ موسمًا مميزًا، إذ ينافس في الدوري على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات القارية الثلاث: دوري الأبطال، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ، حيث يبتعد بنقطة فقط عن صاحب المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.

ويلتقي فرايبورغ في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 21 مايو لايبزيغ أو أونيون برلين اللذين يلعبان الأربعاء.

ويخوض هامبورغ، المتوج بالكأس ثلاث مرات أعوام 1963، 1976 و1987 عندما بلغ النهائي للمرة الأخيرة، موسمه الرابع في دوري الدرجة الثانية، وذلك منذ هبوطه للمرة الأولى من البوندسليغا في 2018.

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 20 لقبًا بفارق كبير عن أقرب مطارديه فيردر بريمن (6 ألقاب) والثلاثي شالكه وبوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت (5 لكل منهم).