وانتهت مباراة الذهاب دون أهداف، لكن إنتر احتاج إلى أربع دقائق مع عودة مارتينيز إلى التشكيلة الأساسية، على حساب إيدن جيكو، وهز الشباك بعد كرة عرضية من ماتيو دارميان.

وكاد ميلان أن يدرك التعادل بعد مرور نصف ساعة من اللعب عن طريق رافائيل لياو، لكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر أنقذ المحاولة، ثم تألق الحارس السلوفيني وحرم منافسه أليكسيس سالميكرز من التسجيل.

ودفع ميلان ثمن إهدار الفرص، عندما ضاعف إنتر الغلة قبل الاستراحة بخمس دقائق بواسطة مارتينيز أيضا بعد تمريرة من مواطنه الأرجنتيني خواكين كوريا.

وحاول ميلان بعد الاستراحة التسجيل، ووضع إسماعيل بن ناصر الكرة داخل الشباك، قبل إلغاء الهدف بسبب التسلل، ثم حسم البديل روبن جوزينس الانتصار لينعش آمال إنتر نحو حصد لقب الكأس لأول مرة في أكثر من عشر سنوات.

ويستضيف يوفنتوس منافسه فيورنتينا في إياب قبل النهائي الأربعاء، ويملك فريق مدينة تورينو أفضلية الفوز 1-صفر ذهابا.