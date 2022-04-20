وجاء الهدف الأول لـ"الريدز" من أقدام لويس دياز في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 22.

أما الهدف الثالث فسجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 67، قبل أن يعود صلاح لتوقيع الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وبذلك، نجح "مو صلاح" في كسر اللعنة، التي طاردته خلال الفترة الماضية وجرت عليه انتقادات كثيرة، بسبب تراجع مستواه وصيامه عن التهديف.

وبهذا الفوز، بات ليفربول يتصدر مؤقتا ترتيب "البريمرليغ" بـ76 نقطة، في انتظار المباراة التي ستجمع منافسه مانشستر سيتي مع برايتون، يوم غد الأربعاء.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر يونايتد في 54 نقطة بالمركز الخامس.

وشهدت المباراة لفتة إنسانية جميلة من جماهير ليفربول، التي عبرت عن تضامنها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فجع بوفاة رضيعه.

وغاب "الدون" عن القمة، بعدما أعلن، مساء أمس الاثنين، وفاة رضيعه حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز.

وفي الدقيقة السابعة (رقم قميص رونالدو) من المباراة، وقفت جماهير ليفربول وحملت قميص النجم البرتغالي، وظلت تصفق له للتعبير عن دعمها له وتضامنها معه في هذه الفاجعة.

وشاركت كذلك جماهير مانشستر يونايتد الحاضرة في ملعب آنفيلد، في هذه اللفتة الإنسانية.