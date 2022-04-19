قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الثلاثاء، إنه يتعامل مع كل المباريات المقبلة كأنها مباريات نهائية، حيث يتنافس متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على اللقب.

ويتقدم سيتي بنقطة واحدة على ليفربول قبل آخر سبع جولات.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل اللعب أمام برايتون آند هوف ألبيون، الأربعاء: "التحدي كما هو في آخر أسبوعين، فنحن نتقدم بنقطة واحدة. كل مباراة نهائية، وسنصارع ونقاتل حتى النهاية".

وأضاف: "عند الأخذ في الاعتبار الموقف الذي نحن عليه الآن، والمشاكل التي تعرضنا لها في العديد من الجوانب، فأنا أشعر بالرضا. نحلل ونتذكر ما نحن عليه كفريق ونمضي قدما".

وسيكون بوسع ليفربول تصدر الدوري بشكل مؤقت إذا فاز علىم انشستر يونايتد في وقت لاحق الثلاثاء، لكن تركيز غوارديولا ينصب فقط على مواجهة برايتون في الوقت الحالي.

وقال غوارديولا: "سأشاهد المباراة كمتابع. سأشاهدها في المنزل. أريد معرفة النتيجة. أود أن يحصل يونايتد على نقاط، لكن هذا لن يغير من الأمر إذا لم نؤدي عملنا في المباريات المقبلة. يمكننا أن نتعلم شيئا من الفريقين".

وسيلعب سيتي أمام برايتون الذي تألق في الأسابيع الماضية وحقق فوزين متتاليين على أرسنال وتوتنهام هوتسبير، لذا يدرك غوارديولا جيدا خطورة المنافس.

وأضاف المدرب الإسباني: "لا يحتاج المنافس للفوز على أرسنال وتوتنهام حتى ندرك أنه فريق جيد. أنا معجب كثيرا بهذا الفريق وبطريقة لعبه وبنتائجه. سيمثل اختبارا قويا لنا".