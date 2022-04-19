وقالت تقارير إعلامية مصرية إن السيدة المغربية تعرضت لوعكة صحية طارئة وهبوط في الدورة الدموية، فسارع طاقم الطائرة إلى استدعاء الدكتور أبوعبلة؛ لإسعافها ومنحها بعض العقاقير والمحاليل.

وأشارت إلى أن أبوعبلة ظل يتابع حالة السيدة باستمرار إلى أن وصلت الطائرة لمطار محمد الخام بالدار البيضاء.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم في طريقها للمغرب لخوض مباراة الرجاء التي تقام مساء الجمعة على أرضية ملعب محمد الخامس.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي في مصر قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.