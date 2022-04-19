وأكد مدرب ليفربول الإنجليزي، أنه أخطأ بالحديث عن قضية تجديد عقد محمد صلاح للإعلام، مما أدى لتعقيد الأمر، وفهمه بشكل خاطئ.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور: "لقد أخطأت في التحدث إلى وسائل الإعلام حول وضع عقد صلاح، وأنا لا أتحدث عادة حول المفاوضات والعقود، لابد أن أعترف أن هذا خطأي".

وأضاف المدرب الألماني "لقد أدى الحديث عن تمديد عقد محمد صلاح إلى الكثير من سوء الفهم".

وكان كلوب قد أشار إلى أن "الأمر أصبح بيد صلاح فالنادي فعل ما بوسعه"، في تصريحات قوية فسرها الكثيرون أن كلوب يصف إلى جوار النادي ضد صلاح، الذي يطلب تجديد عقده ومضاعفة الراتب الأسبوعي.

وواصل "عندما يسألني أحد عن إمكانية تجديد عقد ماني سأعود إلى أسلوبي السابق وأغلق الباب مرة أخرى حول هذا الحديث، لا شيء لدي لأقوله عن المفاوضات أو شيء من هذا القبيل".

وأتم كلوب: "عندما يكون لدينا شيء جديد سنعلن عنه، فوسائل الإعلام هي أول من يحصل على المعلومات".

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول في صيف 2023 مثل عقد صلاح، ولم ينجح ليفربول في التوصل لاتفاق مع الثنائي حتى الآن بشأن التجديد.