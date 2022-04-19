ويستضيف ملعب "آنفيلد" مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومساء الاثنين، كتب رونالدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "ببالغ الحزن نعلن وفاة رضيعنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد".

وتابع: "فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين".

وأتم: "لقد دُمرنا ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا أنت ملاكنا، سنحبك للأبد".

وكانت جورجينا، صديقة رونالدو حاملًا في توأم، ولكن أحدهما توفي، مثلما أعلن رونالدو.