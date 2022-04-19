وفاز الأهلي المصري على الرجاء المغربي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت الماضي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة حالة مثيرة للجدل، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة العاشرة، بداعي ملامسة الكرة لأيدي لاعب الرجاء، قبل أن تُظهر إعادة أخرى أن الكرة ارتطمت في قدمه.

وبعد المباراة، نشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" العديد من المنشورات التي تهاجم حكم المباراة والجزائري مهدي شريف عبيد حكم تقنية الفيديو ومخرج المباراة محمد نصر الدين.

تعليقات خالد الغندور لاقت غضبا واسعا من جماهير الأهلي، التي اعتبرت أن نجم الزمالك السابق يشعل الفتنة بين جماهير الأهلي والرجاء، رغم أن الزمالك لا يشارك في البطولة بعد وداعها من دور المجموعات.

وزادت حدة الانتقادات بعد منشور نشره خالد الغندور عبر حسابه، يحمل تصريحات منسوبة لمهدي شريف عبيد، حكم تقنية الفيديو، يحمل فيها المخرج محمد نصر الدين مسؤولية احتساب ركلة الجزاء، بداعي عدم عرض جميع الإعادات.

وتبين بعد ذلك أن الحكم الجزائري لم يدلي بأي تصريحات تتعلق بهذا الأمر، ليقوم نجم الزمالك السابق بحذف المنشور من حسابه، بالإضافة إلى بعض المنشورات الأخرى التي تتحدث عن المباراة، ليعلن غلق التعليقات على حسابه.

مجلس إدارة الأهلي

من جانبه، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى صباح الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الغندور، وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

ويطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وإضفاء أجواء غير طيبة حول المباراة. خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

من جانبه، وجه مقدم البرامج بقناة الزمالك خالد الغندور رسالة جديدة إلى متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد شكوى الأهلي.

وأكد الغندور أنه يحترم الجميع باختلاف خاصة أنه يتحدث دائمًا في كرة القدم وهو الشيء الذي لا يستوجب الاحتقان أو الجدل.

وأضاف خالد الغندور أن والده كان مشجعًا للأهلي وأنه يعتذر عن التصريحات التي قد تم فهمها خطأ.