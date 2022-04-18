وتعرض برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحادث سير خلال انتقاله إلى ملعب التدريب، الاثنين.

وأظهرت الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الحادث المروري، تهشم مقدمة سيارة فيرنانديز، بينما بدا الضرر الأكبر للسيارة الأخرى، وهي من نوع فولكس فاغن، والتي تحطم جانبها الأيمن.

وكان فيرنانديز يقود سيارة من نوع بورش باناميرا هايبرد، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 120 ألف دولار، وظهر في صور وهو يتحدث مع عناصر شرطة المرور بعد الحادث.

وقال مصدر في النادي إنه لا توجد أنباء عن تعرض أي شخص لإصابات خطيرة، وأكد أنه من المنتظر مشاركة اللاعب البرتغالي في مران اليوم.

وسيتحدث مدرب الفريق رالف رانغنيك إلى وسائل الإعلام اليوم.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 54 نقطة من 32 مباراة، وسيواجه غريمه ليفربول صاحب المركز الثاني مساء الثلاثاء.