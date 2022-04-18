وأحرز ليفربول بالفعل لقب كأس الرابطة، وسيواجه فياريال في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، ويأتي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة، قبل آخر 7 جولات.

ولم يسبق لأي فريق إنجليزي الجمع بين 4 ألقاب في موسم واحد، وقال فان دايك إن تركيز ليفربول ينصب على المباراة التالية فقط.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن فان دايك قوله: "لم يحقق أي فريق الرباعية، وهناك سبب وراء هذا الأمر - أنه من شبه المستحيل حدوث ذلك".

وأضاف: "يأتي كل الحديث عن تحقيق رباعية أو ثلاثية من العالم الخارجي، وقد يضع المزيد من الضغط علينا".

وتابع: "هذا شيء يحلم الجميع بتحقيقه، وهو الفوز بكل بطولة نشارك فيها، لكن سنرى ما يمكننا فعله. يمكن أن يحدث أي شيء وهذا ينطبق على باقي الفرق أيضا".