واحتل الأهلي وصافة مجموعته في دور الستة عشر، بينما تصدر الرجاء مجموعته، ليضطر الأحمر لخوض لقاء الذهاب في ملعبه، السبت، وخوض مواجهة الإياب الحاسمة في الدار البيضاء.

دعم جماهيري

ووافقت السلطات المصرية على حضور 20 ألف مشجع بقميص النادي الأهلي في استاد الأهلي" وي السلام"، ليحظى بطل إفريقيا بالحضور الجماهيري الأكبر هذا الموسم في البطولة.

ويعرف الأهلي جيدا أنه سيواجه ضغطا جماهيريا كبيرا في مواجهة الإياب في مدينة الدار البيضاء، حيث من المتوقع حضور ما يقرب من 50 ألف مشجع لدعم الرجاء، لذلك ينتظر الأحمر من جمهوره ضغطا مماثلا في ملعب السلام.

ونفذت تذاكر المباراة بعد تسابق جماهير الأهلي لحضور المواجهة الكبرى ضد الرجاء المغربي، الذي خسر أمام الأحمر آخر مواجهة في كأس السوبر الإفريقي نهاية العام الماضي.

كيف يلعب الأهلي؟

خسر الأهلي مواجهته الأخيرة في الدوري المحلي أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف، وخرج مدربه بيتسو موسيماني بعد اللقاء يقول: "من لا يعرف كرة القدم لن يعرف لماذا خسرنا اليوم"، في إشارة واضحة إلى بعض التضحيات من أجل مواجهة الرجاء، لتلافي الضغط والإرهاق للكثير من اللاعبين، بعد أن قام بعملية التدوير في التشكيل.

وقال أحمد فاروق محلل الأداء في حديث لموقع سكاي نيوز عربية إن بيتسو موسيماني عليه أن يتحلى بالشجاعة الكافية أمام الرجاء، وأن ينظر إلى مواجهة العودة المتوقع أن تكون ملحمية وسط حضور جماهيري كامل العدد في "كازبلانكا".

وأضاف فاروق: "يجب أن يلعب بيتسو بطريقته الناجحة هذا الموسم 3-4-3، لزيادة الخيارات الهجومية لفريقه من أجل تحقيق فوز يجعله يخوض لقاء الإياب في حالة من الراحة بعيدا عن ضغوطات فارق الهدف الواحد أو التعادل في الذهاب".

وعن التشكيل الأمثل للأهلي، قال فاروق: "مشاركة علي معلول وكريم فؤاد في مركزي الظهيرين الأيسر والأيمن مع اللعب بثلاثي دفاعي ستمنح قوة هجومية كبيرة للنادي الأهلي، بشرط وجود الثلاثي الهجومي، أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف في الخط الأمامي".

وأنهى فاروق: "عبد القادر هو اللاعب الأبرز في النادي الأهلي مؤخرا، يجب أن يستفيد منه موسيماني بالشكل الأمثل، لكن محمد مجدي "أفشة" سيكون ضحية طريقة اللعب هذه، لأنه يلعب كصانع ألعاب كلاسيكي، وهذا المركز غير موجود في 3-4-3".

عودة النجوم

واستعاد الأهلي كل اللاعبين الذين غابوا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم محمد هاني الظهير الأيمن، ووليد سليمان، وصلاح محسن، الأمر الذي يمنح بيتسو مزيدا من الخيارات الدفاعية والهجومية أمام الرجاء.

كما تمثل عودة محمود متولي لدعم القائمة دفاعيا، ومحمد محمود ليكون بديلا لثلاثي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، عمقا لقائمة الأهلي في ظل الضغط الكبير في المباريات الذي يمر به هذا الموسم.