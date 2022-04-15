وتعرض برشلونة لهزيمة "مذلة" من إينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابا في ألمانيا.

ووفقا لمصادر إسبانية، قرر عدد من حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة، بيع تذاكرهم، للمشجعين الألمان القادمين بالآلاف، لحضور المباراة.

ونتج هذا الأمر عن ظهور برشلونة في كامب نو، معقله "المخيف"، أمام حضور ألماني غفير، وكأنه يلعب خارج ملعبه في ألمانيا.

ووصل الأمر لدرجة أن لاعبي برشلونة تم استقبالهم بصافرات استهجان مدوية، في ملعبهم، عند دخولهم لإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

يذكر أن قرابة 35 ألف مشجع لفرانكفورت، سافروا إلى إسبانيا، لحضور المباراة، وانتشرت فيديوهات تظهر وجودهم الطاغي في مدينة برشلونة الخميس.

وخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيع 5 آلاف تذكرة فقط لمشجعي فرانكفورت، من أصل أكثر من 90 ألف تذكرة، ولكن ما انعكس خلال اللقاء هو حضور ألماني أكثر من ذلك بكثير.

ووصف بعض الصحفيين ما حصل من قبل جماهير برشلونة، "بالخيانة العظمى".