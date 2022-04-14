وتعادل ليفربول بنتيجة 3-3، مع بنفيكا، على استاد أنفيلد، في مباراة لم يشترك بها المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني كأساسيين.

وسجل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه الهدف الأول لليفربول، في الدقيقة 21، وعادل غونجالو راموس لبنفيكا في الدقيقة 32.

وتألق البرازيلي روبرتو فيرمينو لليفربول، في الشوط الثاني، وسجل هدفين، قبل أن بعود بنفيكا عن طريق الأوكراني رومان يارموتشوك والأوروغواياني داروين نونيز.

وكان ليفربول قد انتصر في الذهاب بنتيجة 3-1 في لشبونة، مما يعني أن مجموع المباراتين هو 6-4.

وغاب ليفربول عن نصف النهائي في البطولة الأغلى، خلال الموسمين الماضيين، عندما أقصاه أتلتيكو مدريد من دور الـ16 في 2020، وريال مدريد من ربع النهائي في 2021.

وسيقابل ليفربول، "مفاجأة البطولة" فياريال الإسباني، في نصف نهائي دوري الأبطال، يومي 26 أبريل الجاري و3 مايو المقبل.

وكان فياريال قد فجر مفاجأة مدوية، بإقصائه بطل ألمانيا بايرن ميونيخ من ربع النهائي، ليضرب موعدا مع "الريدز".