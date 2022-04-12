وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه تم الاتفاق مع جلال بشكل مبدئي على أن يكون عقد جلال كمدرب للفراعنة حتى التأهل لتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وأشار حسين إلى أنه إذا أثبت جلال جدارة وتمكن من الحصول على البطولة الإفريقية، فسيستمر حتى تصفيات كأس العالم المقبلة، وإذا لم يفعل سيتم تغييره.

وأوضح أن تعيين إيهاب جلال جاء بعد جلسة عقدها اتحاد الكرة الثلاثاء، بهذا الشأن، وسيقوم المدير الفني الجديد باختيار جهازه المعاون وعرضه على الاتحاد خلال أيام، ولكن تم مبدئيا الاستقرار على استمرار عصام الحضري كمدرب حراس مرمى ومحمد شوقي كمدرب مساعد.

يذكر أن عصام الحضري كان مدربا لحراس مرمي الفراعنة في جهاز كارلوس كيروش الذي انتهى عقده مؤخراً مع "الفراعنة، وكذلك محمد شوقي.

وقرر اتحاد كرة القدم المصري في جلسة الثلاثاء توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

واستقر اتحاد الكرة كذلك على استمرار الجهاز الطبي السابق لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا في منصبه مع الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة شهد انسحاب الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس، بعد التصويت لصالح إيهاب جلال مديراً فنياً وطنيا للمنتخب المصري.