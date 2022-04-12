وأصدر الاتحاد بيانا أعلن فيه تعيين جلال "بعد مناقشة ملف المنتخب الوطني وإنهاء عقد البرتغالي كيروش بالتراضي".

ولجأ أعضاء مجلس الإدارة إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدرب الجديد سواء كان مصريا أم أجنبيا، وبعدما استقر الرأي على أن يكون المدرب محليا جرت المفاضلة بين مدربين أبرزهم إيهاب جلال وحسام حسن.

واتفق الاتحاد على استمرار عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، فيما تقرر رحيل ضياء السيد عن الجهاز الفني بعدما كان مساعدا لكيروش.

ووصل منتخب مصر مع كيروش إلى نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، وإلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022، لكنه اصطدم بالسنغال في المناسبتين وفشل في تحقيق مراده.

وقاد جلال العديد من الفرق المصرية في السنوات الأخيرة وعلى رأسها الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وإنبي والمصري، وهو حاليا مدرب بيراميدز.

ووفقا للأجندة الدولية، سيكون التحدي المقبل لجلال خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة في كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وتقام قرعة تصفيات أمم إفريقيا في 19 أبريل الجاري في جنوب إفريقيا، على أن تنطلق التصفيات في 30 مايو المقبل وحتى 14 يونيو 2022.