وأحدث النادي الملكي صدمة لدى تشلسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، عندما قاد "هاتريك" من نجم الكرة الفرنسي، كريم بنزيمة، إلى إحراز فوز من 3-1.

ولم يستطع البلوز احتواء بنزيمة الذي تمكن من تسجيل هدفين عبر ضربتين رأسيتين، ثم أضاف ثالثا مستفيدا من خطأ دفاعي من إيكوادور ميندي.

ويحتاج لاعبو تشلسي حاليا إلى تقليص عجز من هدفين، خارج أرضهم، حتى يتمكنوا من مواصلة الدفاع عن اللقب.

لكن هذه المهمة لن تكون بالسهلة، فـ"لوس بلانكوس" يوصفون بملوك الكرة الأوروبية وتمكنوا من الهيمنة على المنافسات القارية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المعروف أيضا أن جماهير ريال مدريد تتفنن كثيرا في عرض الشعارات و"التيفوهات" من أجل مساندة اللاعبين، وهذا ما سيحصل أيضا يوم الثلاثاء خلال المواجهة مع تشلسي.

وقالت إذاعة "ماركا"، إن محبي الريال قاموا بتجهيز "تيفو" مذهل من أجل عرضه أمام تشلسي، وذلك في جنوبي ملعب "سانيتياغو برنابيو".

وسيكون "التيفو" عبارة عن صورة ملك يمسك بيده بطاقة تحمل الرقم "13"، وهو رقم ذو دلالة مهمة، فهو يمثل عدد المرات التي فاز فيها الريال بالبطولة.

فضلا عن ذلك، سيقوم جمهور ريال مدريد بعرض "تيفو" يحمل عبارة "لا تلعبوا مع ملوك أوروبا".