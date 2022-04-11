وسيتعين على أتلتيكو الذي خسر صفر-1 في إنجلترا ذهابًا، أن يحدد الاقسام التي سيغلقها و"التي يجب أن تشمل 5000 مقعد على الأقل" ورفع مكانها يافطة يكتب عليها "لا للعنصرية"، وفقًا للهيئة التأديبية للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفتح (ويفا) الجمعة تحقيقًا تأديبيًا ضد بطل إسبانيا بسبب "السلوك التمييزي" لأنصاره خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الفائت، وكذلك بسبب "إلقاء مقذوفات".

من جهتها، بثت صحيفة ماركا المدريدية مقطع فيديو يظهر جماهير أتلتيكو وهم يؤدون التحية النازية في مدرجات استاد الاتحاد.

ووفقًا لموقع "مانشستر إيفنينغ نيوز"، ألقت شرطة المدينة القبض على العديد من الأشخاص وفتحت إجراءات بحقهم بشأن العنصرية والعنف.