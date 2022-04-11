وقال توخيل إن "ثنائية فيرنر في الفوز 6-صفر على ساوثامبتون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المهاجم الألماني لا يزال يتعين عليه التكيف مع قوة كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف توخيل لموقع تشلسي "استغل فيرنر الفرصة. كان بوسعه تسجيل المزيد من الأهداف. هذا هو الأداء الذي ننتظره دائما من المهاجمين وهم يحتاجون أيضا لهذا الأمر. إنها علاقة تبادلية".

وتابع: "عندما تلعب في ناد كبير مثل تشيلسي عليك أن تكون على مستوى التوقعات وأن تتقبل الضغوط وتساعد نفسك".

ودعا توخيل المهاجم الألماني إلى مزيد من المرونة، مضيفا: "يتصرف فيرنر بشكل جيد دائما لكنه لا يزال بحاجة إلى تعلم المزيد من المرونة والتكيف. عليه التكيف أكثر مع طريقة اللعب في الدوري الإنجليزي التي تعتمد على القوة واللياقة البدنية. العملية لم تنته بعد لكنه قطع خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح"، حسبما نقلت "رويترز".

وأحرز فيرنر أول أهدافه في الدوري منذ ستة أشهر يوم السبت، وسدد أيضا ثلاث مرات في إطار المرمى.

وسيلتقي تشيلسي مع ريال مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في مدريد قبل مواجهة كريستال بالاس في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.